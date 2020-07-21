Тепло до +29: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 21 июля, в Днепре ожидается теплая, но облачная погода с прояснениями.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный – до 3-8 метров в секунду.

Погода в Украине 21 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре маршрут №43, который курсирует с жилмассива Северный до площади Успенская, изменит схему движения. Данные изменения ввели по многочисленным обращениям местных жителей.