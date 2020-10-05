Теплая осень: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 5.10.2020

В понедельник, 5 октября, в Днепре будет держаться теплая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Так, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса.

Погода в Украине 5 октября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в нескольких районах Днепра 5 октября целый день не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

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