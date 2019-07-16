Теперь проедешь: в Днепре открыли движение по Кайдакскому мосту

Сегодня, 16-го июля, в Днепре после ремонта открыли обе полосы Кайдакского моста.

Работы проходили на правой полосе по направлению к правому берегу. Об этом сообщает "Информатор".

Ремонт Кайдакского моста Информатор

На протяжении недели движение было доступно только по левой полосе. За это время на участке перед заездом с правого берега обновили асфальт.

Открыли Кайдакский мост Информатор

На данный момент движение на мосту стабилизировалось.

Ремонт моста в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полностью перекроют Центральный мост.

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