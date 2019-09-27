Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Такого еще не было: в Днепре покажут уникальный музыкальный перфоманс

1.4т Читать материал на украинском

В Днепре 27 сентября гранд-опера "PRO dni PRO" откроет трехдневный фестиваль современного искусства GogolFest.

Насладиться перфомансом днепряне смогут в 21:00 на Площади Героев Майдана. Об этом сообщил на своей странице советник мэра Днепра Евгений Гендин.

В Днепре пройдет уникальный фестиваль

В Днепре пройдет уникальный фестиваль

Блог Покупон

Новости
Организаторы GOGOLFEST о новом фестивале

Гранд-опера "PRO dni PRO" - это результат коллаборации рейв-бэнда ЦеШо и формации NOVA OPERA под руководством Влада Троицкого. Масштабная сцена, мощный звук, игра света и настоящие профи своего дела – уже этим вечером зрителю представят абсолютно новый взгляд на оперное искусство.

В Днепре стартует ГогольFest

В Днепре стартует ГогольFest

Фейсбук Евгения Гендина

В Днепре стартует ГогольFest

В Днепре стартует ГогольFest

Фейсбук Евгения Гендина

К созданию масштабного действа причастны лучшие музыканты, актеры, художники и технические специалисты Украины. Используя последние тенденции медиа-арта и виджеинга, им удалось воплотить все разнообразие стилей современного искусства в одном шоу.

В Днепре стартует ГогольFest

В Днепре стартует ГогольFest

Фейсбук Евгения Гендина

Увидеть все это своими глазами можно абсолютно бесплатно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киркоров обматерил организаторов фестиваля в Сочи. Поводом для бурной реакции певца послужили сорванные сроки подготовки к концерту.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Фестиваль шоу концерт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel