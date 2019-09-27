Такого еще не было: в Днепре покажут уникальный музыкальный перфоманс

В Днепре 27 сентября гранд-опера "PRO dni PRO" откроет трехдневный фестиваль современного искусства GogolFest.

Насладиться перфомансом днепряне смогут в 21:00 на Площади Героев Майдана. Об этом сообщил на своей странице советник мэра Днепра Евгений Гендин.

В Днепре пройдет уникальный фестиваль Блог Покупон

Новости Организаторы GOGOLFEST о новом фестивале

Гранд-опера "PRO dni PRO" - это результат коллаборации рейв-бэнда ЦеШо и формации NOVA OPERA под руководством Влада Троицкого. Масштабная сцена, мощный звук, игра света и настоящие профи своего дела – уже этим вечером зрителю представят абсолютно новый взгляд на оперное искусство.

В Днепре стартует ГогольFest Фейсбук Евгения Гендина

В Днепре стартует ГогольFest Фейсбук Евгения Гендина

К созданию масштабного действа причастны лучшие музыканты, актеры, художники и технические специалисты Украины. Используя последние тенденции медиа-арта и виджеинга, им удалось воплотить все разнообразие стилей современного искусства в одном шоу.

В Днепре стартует ГогольFest Фейсбук Евгения Гендина

Увидеть все это своими глазами можно абсолютно бесплатно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киркоров обматерил организаторов фестиваля в Сочи. Поводом для бурной реакции певца послужили сорванные сроки подготовки к концерту.

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