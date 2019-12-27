Сыро и прохладно: синоптики дали прогноз погоды на 27 декабря в Днепре

В пятницу, 27 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночью ожидается мелкий дождь. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 27 декабря в Днепре Главком

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +2 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 91-98%.

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью пройдет небольшой дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Рассвет наступит в 7:29, закат ожидается в 15:52.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре с 1 января резко изменится погода. Как прогнозирует Василий Гринчак, начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, в городе выпадет снег.

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