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16 декабря • обновлено в 08:08
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Карина Бондаренко

Сыро и пасмурно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 16 декабря

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В понедельник, 16 декабря, погода в Днепре на протяжении всего дня будет сырой и пасмурной.

Осадки в этот день не ожидаются. Об этом сообщает сайт Синоптик.

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Столбик градусника будет колебаться от +1 до +6 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

Сыро и пасмурно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 16 декабря

Максимальная температура по Украине будет +12 градусов. Практически по всей стране температура воздуха в большинстве областей поднимется до +6+12 градусов, ночью похолодает до +1+3.

Также по прогнозу синоптиков в Украине ожидаются мощные порывы ветра, до 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

Подробности

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики изменили прогноз на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинцам традиционную рождественскую погоду.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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