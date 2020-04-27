Сыро и дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:05, 27.04.2020 Обновлено: 07:57, 27.04.2020

В понедельник, 27 апреля, в Днепре будет холодная и сырая погода погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов ночью, днем прогреет до +12...+14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах Украины 26 апреля, продолжил движение на восток и таким образом постепенно тушит пожары.

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Днепр Жизнь города

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