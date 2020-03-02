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2 марта • обновлено в 17:26
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Сыну участника "Лиги смеха" поставили страшный диагноз

2.6т
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У младшего сына участника "Лиги смеха" Александра Замши из Каменского Мирона диагностировали лейкоз.

Заболевание у ребенка обнаружили во время лечения осложнения пневмонии в стационаре. За помощью на его спасение Александр обратился на своей странице в Facebook.

По словам отца мальчика, диагноз подтвердили в киевской лаборатории. Семье предстоит длительная и дорогостоящая борьба за его жизнь.

Сыну участника "Лиги смеха" поставили страшный диагноз

Сыну участника "Лиги смеха" поставили страшный диагноз

Коллаж

"И вот приходит день, когда твой младший сын Мирон как-то плохо дышит. Приезжаем к терапевту воспаление легких, нужно УЗИ. УЗИ показывает жидкость в легких и обрыв лёгочной ткани, нужна операция. Ты уже подкошен. Операция. 4 часа ожидания под реанимацией, тебе говорят, что есть проблема с кровью, но нужно подтвердить в Киеве. В тот же день едешь в Киев, отдаёшь анализы, едешь обратно и по дороге звонок: лейкоз (рак крови) подтвердился", – поделился Замша.

Реквизиты для помощи:

4149 6293 8875 4558

Замша Александр (карта ПриватБанка)

Отметим, что Александр Замша – участник команды "Таа-та-та-та" из Каменского, тренером которой был Сергей Сивохо.

Сыну участника "Лиги смеха" поставили страшный диагноз

Facebook Александр Замши

Сыну участника "Лиги смеха" поставили страшный диагноз

Facebook Александр Замши

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате взрыва 8-летнему мальчику оторвало руку. Друзья семьи пострадавшего собирают помощь на лечение.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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