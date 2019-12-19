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19 декабря • обновлено в 07:03
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Алина Рашевская

Светит, да не греет: появился свежий прогноз погоды на 19 декабря в Днепре

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В Днепре 19 декабря синоптики прогнозируют солнечную сухую погоду.

Температура воздуха на протяжении всего дня будет держаться выше нуля. Об этом сообщает Синоптик.

Появился свежий прогноз погоды на 19 декабря в Днепре

Появился свежий прогноз погоды на 19 декабря в Днепре

Spletnik.ru

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От ночных облаков уже к утру в Днепре не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Столбик градусника будет колебаться от +3 до +7 градусов по Цельсию. Осадки не прогнозируются. Влажность воздуха составит 90-99%.

Водителей и пешеходов предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку от села Вишневое 18 декабря легковой автомобиль угодил в ДТП с переворотом. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
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