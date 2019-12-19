Светит, да не греет: появился свежий прогноз погоды на 19 декабря в Днепре

В Днепре 19 декабря синоптики прогнозируют солнечную сухую погоду.

Температура воздуха на протяжении всего дня будет держаться выше нуля. Об этом сообщает Синоптик.

Появился свежий прогноз погоды на 19 декабря в Днепре Spletnik.ru

От ночных облаков уже к утру в Днепре не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Столбик градусника будет колебаться от +3 до +7 градусов по Цельсию. Осадки не прогнозируются. Влажность воздуха составит 90-99%.

Водителей и пешеходов предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку от села Вишневое 18 декабря легковой автомобиль угодил в ДТП с переворотом. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

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