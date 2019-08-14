Сущий ад: в маршрутках Днепра пассажиры "выпадают" из салона. Видео

В Днепре состояние маршруток поражает не только горожан, но и местную власть.

Так, на одном из маршрутов люди чуть ли не выпадали из забитого Спринтера, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маршрутки в Днепре Facebook "Urban Dnipro"

В сети появилось видео, где в маршрутке №100 не могли закрыть дверь, так как количество пассажиров превышало норму. Руки людей торчали из маршрутки и в любой момент кто-то мог выпасть из нее.

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Один из жителей запечатлел происходящее на камеру и помог закрыть дверь.

Как сообщил корреспонденту OBOZREVATEL Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, за перегруз маршрутки водителю грозит штраф:

"Штраф составляет 170 гривень. Его выписывает полиция. Для этого нужно вызвать патрульных и они составят на водителя админпостановление", – рассказал Тонконогий.

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