Сущий ад: в маршрутках Днепра пассажиры "выпадают" из салона. Видео

В Днепре состояние маршруток поражает не только горожан, но и местную власть.
Так, на одном из маршрутов люди чуть ли не выпадали из забитого Спринтера, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Маршрутки в Днепре
Facebook "Urban Dnipro"
В сети появилось видео, где в маршрутке №100 не могли закрыть дверь, так как количество пассажиров превышало норму. Руки людей торчали из маршрутки и в любой момент кто-то мог выпасть из нее.
Один из жителей запечатлел происходящее на камеру и помог закрыть дверь.
Как сообщил корреспонденту OBOZREVATEL Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, за перегруз маршрутки водителю грозит штраф:
"Штраф составляет 170 гривень. Его выписывает полиция. Для этого нужно вызвать патрульных и они составят на водителя админпостановление", – рассказал Тонконогий.
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