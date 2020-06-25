Суд оставил под стражей фигуранта дела о банде копов из Павлограда

Суд оставил под стражей фигуранта дела о банде копов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей заместителя начальника Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, подозреваемого в участии в преступной организации.

Ранее суд первой инстанции арестовал фигуранта дела о банде полицейский до второго августа 2020 года включительно, сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от пятого июня 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что гражданин С. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 255 – "Создание преступной организации", части четвертой статьи 27, части второй статьи 185 – "Кража", части второй статьи 365 – "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

А так же части первой статьи 263 – "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", части второй статьи 307 – "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 6 июня, в Киеве суд избрал меру пресечения для полицейских, которых задержали в Павлограде Днепропетровской области по подозрению в создании преступной группировки.