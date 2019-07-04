Стало известно, почему в Днепре может подорожать проезд в электротранспорте

В Днепре с 3 августа возможно подорожание стоимости проезда в метрополитене и электротранспорте.

Основные текущие затраты для электротранспорта - это заработная плата сотрудников и затраты на электроэнергию, сообщил Игорь Маковцев, директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

"Для подорожания проезда есть несколько причин: повышение минимальной зарплаты и стоимости на электроэнергию. Сейчас на электроэнергию уходит около 10 млн гривень в месяц. С повышением тарифа, на это нужно будет тратить дополнительные 3 млн", – рассказал Маковцев.

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Теперь решение должен принять исполнительный комитет городского совета: в ближайшее время они должны проголосовать за проект решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев грабят на каждой поездке в метро.

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