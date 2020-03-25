Стало известно о состоянии больных коронавирусом в Днепре

Пара супругов, у которых обнаружили коронавирус в Днепре, продолжают находиться на лечении в больнице и идут на поправку.

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Вскоре пациентам сделают повторный анализ. Если он окажется негативным – мужчину и женщину выпишут, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Коронавирус DW

"Супруги чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением врачей. Можно уже говорить, что люди выздоравливают. В ближайшее время они сдадут повторный анализ на коронавирус. Если вирус не подтвердится, пациентов можно будет выписывать домой", – говорится в сообщении.

Сейчас в Украине –113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два из них – в Днепропетровской области.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирус на Днепропетровщине подтвердили у семейной пары, которая недавно вернулась из Франции.

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