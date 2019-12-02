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2 декабря • обновлено в 18:32
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Карина Бондаренко

Стало известно, когда восстановят движение транспорта в центре Днепра

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В понедельник, 2 декабря, в Днепре восстановят движение транспорта возле аварийного общежития "Днепровской политехники".

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На этом участке проспекта Гагарина и проспекта Дмитрия Яворницкого снова смогут ездить автомобили, сообщили в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Движение электротранспорта планируют восстановить утром 3 декабря.

В Днепре возле аварийного общежития снимают перекрытие

В Днепре возле аварийного общежития снимают перекрытие

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 2 декабря вспыхнул пожар на территории мужского монастыря. Пламя охватило лестничную клетку административного здания.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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