Стало известно, когда восстановят движение транспорта в центре Днепра

В понедельник, 2 декабря, в Днепре восстановят движение транспорта возле аварийного общежития "Днепровской политехники".

На этом участке проспекта Гагарина и проспекта Дмитрия Яворницкого снова смогут ездить автомобили, сообщили в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Движение электротранспорта планируют восстановить утром 3 декабря.

В Днепре возле аварийного общежития снимают перекрытие Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 2 декабря вспыхнул пожар на территории мужского монастыря. Пламя охватило лестничную клетку административного здания.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!