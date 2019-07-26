Стало известно, когда в Днепре подорожает проезд в маршрутках

В Днепре могут повысить стоимость проезда в маршрутках после улучшения качества обслуживания.

Граничный тариф уже поднят до восьми гривень, но это только по решению исполкома. Автоматического поднятия стоимости проезда не будет, сообщил Игорь Маковцев, директор Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета на Відкритом.

Игорь Маковцев

"Давайте коснемся не только автобусных перевозок, а еще и электротранспорта. Подорожание может быть до шести гривен. Но в то же время будет намного выгоднее покупать проездной, чем оплачивать стоимость билета единоразово. Что касается автобусных перевозок: да, решение принято на общественных слушаниях. Это было общее консолидированное решение общественников, представителей автотранспортных предприятий и профильного департамента горсовета. После принятия решения о поднятии граничного тарифа следует полная ревизия подвижного состава. Этим мы сейчас и занимаемся. Обследовано более сорока маршрутов. На этих маршрутах были выданы предписания", – рассказал Маковцев.

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Подорожание проезда в маршрутках

По его словам, на каждом маршруте есть много замечаний:

"На сегодняшний день ни на одном маршруте мы не можем опустить тариф. Везде есть замечания и по подвижному составу, и по техническому состоянию, и по наполнению, и по графикам движения, и по плановому заданию. Пока эти замечания не будут устранены, разговаривать о повышении тарифа будет сложно", – отметил директор департамента.

Он добавил, что одномоментного повышения стоимости проезда на всех маршрутах не будет:

"Это не будет лавинообразным повышением тарифа. Если перевозчик показывает качество обслуживания, которое соответствует требованиям пассажиров и департамента транспорта, тогда мы будем рассматривать возможность подписания дополнительного договора и поднятия тарифа. Если качество обслуживания будет желать лучшего, тариф мы поднимать не будем. На данный момент о сроках поднятия стоимости проезда говорить рано", – сказал Маковцев.

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