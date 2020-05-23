Стало известно, когда в Днепре общественный транспорт будет работать без спецбилетов

Общественный транспорт в Днепре начнет работать без специальных билетов с 24 мая.

Решение об адаптивном смягчении карантина приняли на городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Департамента транспорта горсовета Днепра.

Соблюдение санитарных требований не отменяется, продолжают действовать ограничения по количеству пассажиров в транспортном средстве – не более количества мест для сидения, указанных в технических характеристиках транспорта.

В Днепре общественный транспорт будет работать без спецбилетов zik.ua

Также обязательным является наличие средств индивидуальной защиты – маски и перчаток. Пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допущены в салон городского пассажирского транспорта.

С понедельника, 25 мая, также восстанавливают работу автобусные маршруты третьего этапа – 11, 36, 42, 44, 60, 95А, 156А, 177. Очередной этап восстановления автобусных маршрутов будет уже к концу следующей недели. О возобновлении работы метрополитена и других городских маршрутов будет сообщено позже.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разрешили смягчить карантин и запустить транспорт. Согласно данных Министерства здравоохранения Украины, Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантинных мероприятий.

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