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7 мая • обновлено в 12:36
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Карина Бондаренко
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Стало известно, как в Днепре завершится учебный год

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Учебный год в школах Днепра завершится 29 мая дистанционно, даже если срок карантина будет изменен.

До 15 июня все педагоги должны оформить документы: свидетельства о базовом среднем образовании для 9-х классов, свидетельства успешности – для 1-2 классов, для остальных школьников – табели успеваемости, сообщает пресс-служба городского совета.

График проведения ВНО для учеников 11-х классов будет определен в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Сейчас дети еще продолжают учиться дистанционно. Они должны выполнить итоговые контрольные работы.

Как в Днепре завершится учебный год

Как в Днепре завершится учебный год

24tv.ua

"Государственную итоговую аттестацию для 4-х и 9-х классов отменили. Этим детям идет только годовое оценивание. Если у них есть цель поступать в колледжи, им нужно будет сдать экзамены. Ученикам с третьего по восьмой класс, которые не изменяют учебное заведение, табели успеваемости пришлют в электронном виде. Те, кто будет менять место учебы, смогут забрать документы после окончания карантина", – рассказала заместитель директора методического центра при департаменте гуманитарной политики Днепровской городского совета Елена Саенко.

Учителя за две недели до конца учебного года должны выставить итоговое оценивание за два семестра: учитывать период как до 12 марта, так и после. Все баллы занесут в электронный журнал. После окончания карантина учителя перенесут их в бумажный аналог.

Как писал OBOZREVATEL, с переходом на онлайн-образование во время карантина родители столкнулись с проблемой: обучение ребенка на время полностью легло на их плечи, что привело многих на грань срыва.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Школа
Место
Украина Днепр
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