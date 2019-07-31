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Срочно нужна помощь: в Днепре отважный герой-маршрутчик страшно болен

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В Днепре герой-маршрутчик нуждается в помощи.

Валерий Николаевич Тимонин, который пытался спасти жизни молодых полицейских, страшно болен. У него диагностировали злокачественную опухоль - рак легких, сообщила Ольга Стадникова на странице в Facebook.

Валерий Николаевич Тимонин

Валерий Николаевич Тимонин

Facebook Ольги Стадниковой

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"Валерий Николаевич Тимонин, водитель междугороднего маршрутного автобуса, который пытался спасти жизни молодых полицейских, задержать вооруженного преступника, застрелившего двух полицейских, 25 сентября 2016 года на автовокзале в Днепре, был награжден "За заслуги перед городом". Его поступок стал настоящим проявлением гражданской позиции и нетерпимости к преступности", – написала девушка.

На данный момент мужчина оказался в трудной жизненной ситуации:

"У него диагностирована злокачественная опухоль, рак легких. Сейчас он проходит лечение в Днепровской городской больнице № 4, отделение онкологии", – рассказала Стадникова.

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Неравнодушных людей просят оказать материальную и моральную помощь, и дать шанс на выздоровление жизнерадостному человеку.

Реквизиты для помощи:

Номер карты ПриватБанка: 4149439007868197, получатель Тимонина Вера Ивановна (жена).

Контактный телефон: +380973482772

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство двух патрульных в Днепре: дело получило продолжение.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр водитель маршрутки болезнь
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