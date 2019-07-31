Срочно нужна помощь: в Днепре отважный герой-маршрутчик страшно болен

В Днепре герой-маршрутчик нуждается в помощи.

Валерий Николаевич Тимонин, который пытался спасти жизни молодых полицейских, страшно болен. У него диагностировали злокачественную опухоль - рак легких, сообщила Ольга Стадникова на странице в Facebook.

Валерий Николаевич Тимонин Facebook Ольги Стадниковой

"Валерий Николаевич Тимонин, водитель междугороднего маршрутного автобуса, который пытался спасти жизни молодых полицейских, задержать вооруженного преступника, застрелившего двух полицейских, 25 сентября 2016 года на автовокзале в Днепре, был награжден "За заслуги перед городом". Его поступок стал настоящим проявлением гражданской позиции и нетерпимости к преступности", – написала девушка.

На данный момент мужчина оказался в трудной жизненной ситуации:

"У него диагностирована злокачественная опухоль, рак легких. Сейчас он проходит лечение в Днепровской городской больнице № 4, отделение онкологии", – рассказала Стадникова.

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Неравнодушных людей просят оказать материальную и моральную помощь, и дать шанс на выздоровление жизнерадостному человеку.

Реквизиты для помощи:

Номер карты ПриватБанка: 4149439007868197, получатель Тимонина Вера Ивановна (жена).

Контактный телефон: +380973482772

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство двух патрульных в Днепре: дело получило продолжение.

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