"Спасибо, что пришел!" Новый глава Днепропетровщины удивил поступком

Новоизбранный глава Днепропетровской области Александр Бондаренко поразил местных жителей неожиданным поступком.

По словам очевидицы Tetyana Petrivna, поздно вечером новый глава принес цветы на Аллею памяти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новый глава ДнепрОГА удивил поступком

"Неожиданно... Я здесь стала папарацци. Привезла гостей на Аллею памяти вечером, стою... Молчу... Вижу парень цветы принес. Думала, что кто-то к собратьям пришел, но мои гости узнали в нем нового главу ОГА. Ну, что скажу - хорошо, что пришел. Спасибо", – написала девушка на странице в Facebook.

Новый глава ДнепрОГА удивил поступком Facebook Tetyana Petrivna

Новый глава ДнепрОГА удивил поступком Facebook Tetyana Petrivna

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

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