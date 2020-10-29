Спасателя из Днепропетровщины подозревают в серии автоподжогов в центре Одессы

Сотруднику одного из подразделений ГСЧС в Днепропетровской области предъявили подозрение в поджоге машин в Одессе.

В период с декабря 2019 года по апрель 2020 года спасатель и его два сообщника сожгли три элитных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчины выполняли соответствующие заказы, за что получали денежное вознаграждение. Владельцам машин был нанесен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании чрезвычайнику меры пресечения. Двое его сообщников, которые также являются жителями Днепропетровщины, находятся под стражей.

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