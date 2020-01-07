Спасатели Днепропетровщины зажигательно поздравили украинцев со святым праздником Рождеством Христовым.
Так, они исполнили яркую противопожарную колядку. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Спасатели Днепропетровщины удивили праздничной колядкой
Спасатели вместе с детьми исполнили колядку на противопожарную тематику, лишь бы в домах украинцев царили безопасность и мир.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с рождественскими праздниками. В соцсетях глава государства пожелал украинцам мира и единства.
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