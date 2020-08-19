Спасатели Днепропетровщины отправились на прифронтовой Донбасс. Фото и видео

В среду утром, 19 августа, 20 спасателей из Днепропетровской области выехали в прифронтовую зону Донбасса.

В течение 72 дней пожарные будут помогать местным жителям восстанавливать разрушенные здания. После этого произойдет ротация, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Срок ротации - 72 дня Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели помогут с ремонтами людям, чьи дома пострадали или были разрушены в результате боевых действий. Чрезвычайники будут восстанавливать крыши, окна и проводить другие работы в поврежденных постройках.

"Самостоятельно восстановить свои дома большинство людей не в состоянии, ведь в основном это – одинокие пожилые люди, многодетные семьи. Понимая проблемы и потребности граждан, силами ГСЧС осуществляется восстановление поврежденного обстрелами жилья в прифронтовых населенных пунктах. Материалы для проведения работ приобретены за средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области", – сказано в сообщении.

Пожарные помогут местным жителям восстановить разрушенные обстрелами дома Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Донецкую область спасателей проводил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"Я благодарю вас, что вы проявили добровольное желание оказать помощь населению приграничной с нами области в восстановлении домов. Желаю вам безопасности и достойного выполнения возложенной задачи. Пусть в отстроенных вами домах царит мир", – отметил Кульбач.

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