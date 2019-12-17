Спасатели Днепра предупреждают об опасности на дорогах

Метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.

Специалисты сообщают о первом уровне опасности, передает ГСЧС Днепропетровской области.

Днепр и область укутал густой туман tsn

В течение суток в Днепре и по Днепропетровской области сохранится туман. Видимость в тумане – 100-300 м. Уровень опасности – первый (желтый).

Прогнозируется такая погода:

17 декабря: Ясно. Без существенных осадков. Туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 4-9 тепла, по городу ночью около 0, днем 6-8 тепла.

18-19 декабря: Облачно. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 5-10 тепла.

Отметим, что в туманную погоду водителям и пешеходам нужно быть еще внимательнее на дорогах города и области. Стоит также помнить о ПДД и по возможности отложить поездку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!