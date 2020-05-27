Спасатели Днепра предупредили об опасности на дорогах

В Днепре и области 27 мая сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, ночью и утром на территории Днепра и области ожидается густой туман. Видимость в тумане – 300-500 метров. Уровень опасности – первый (желтый).

Будьте осторожны: в Днепре прогнозируют туман shutterstock

По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в Днепре и области прогнозируется:

27 мая: облачно. Небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +6 +11 градусов, днем ​​+17 +22, по городу ночью +7 +9, днем ​​+19 +21.

28 мая: облачно. Умеренный дождь, ночью местами сильный дождь. Днем гроза. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 +14, днем ​​+18 +23.

29 мая: облачно. Небольшой дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7 +12, днем ​​+18 +23.

Будьте осторожны на дорогах Днепра и области: туман часто приводит к авариям. Если за окном уже стемнело и стоит сильный туман, то поездку желательно отложить до утра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре при пожаре нашли тело женщины. От огня пострадали вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты.