Спасатели Днепра предупредили об опасности на дорогах
В Днепре и области 27 мая сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, ночью и утром на территории Днепра и области ожидается густой туман. Видимость в тумане – 300-500 метров. Уровень опасности – первый (желтый).
По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в Днепре и области прогнозируется:
27 мая: облачно. Небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +6 +11 градусов, днем +17 +22, по городу ночью +7 +9, днем +19 +21.
28 мая: облачно. Умеренный дождь, ночью местами сильный дождь. Днем гроза. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +18 +23.
29 мая: облачно. Небольшой дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +18 +23.
Будьте осторожны на дорогах Днепра и области: туман часто приводит к авариям. Если за окном уже стемнело и стоит сильный туман, то поездку желательно отложить до утра.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре при пожаре нашли тело женщины. От огня пострадали вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты.