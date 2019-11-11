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11 ноября • обновлено в 06:15
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"Совсем в хлам": в Днепре ребенок охранял пьяную мать на улице

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В Днепре вечером 10 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого на остановке обнаружили нетрезвую женщину, которая уснула на плече у своего ребенка.

Напуганного и озябшего малыша спасали неравнодушные горожане. Об этом стало известно в Telegram-канале "Е****тый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре ребенок охранял пьяную мать на улице

В Днепре ребенок охранял пьяную мать на улице

Скриншот

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Плачущий мальчик, весь в рвотных массах нетрезвой матери, привлек внимание проезжавших мимо днепрян. Малыша сразу же забрали в автомобиль, где он грелся и играл на телефоне, пока взрослые разбирались в его матерью.

На место вызвали правоохранителей и родственника женщины. Первым приехал ее брат, он и забрал ребенка домой. Горе-мать доставили в отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром родители "забыли" 9-летнего мальчика в больнице. За 9-летним Пашей, которого госпитализировали с инфекционным заболеванием, более десяти дней присматривали сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка. Мальчик был вынужден выживать в холодном помещении без игрушек и на диетической пище.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок полиция скандалы
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