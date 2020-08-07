'Современно и красиво': в Днепре капитально отремонтировали обвалившееся крыльцо подъезда

В Новокодакском районе Днепра на улице Костя Гордиенко, 25 сотрудники коммунальных служб отремонтировали обвалившееся крыльцо подъезда в жилом доме. Данному дому уже много лет, поэтому все конструкции давно устаревшие.

Состояние крыльца было совсем непригодное. Поэтому жильцы дома обратилась к городской власти с просьбой отремонтировать его. Ведь здесь живут пенсионеры, семьи с детьми, которым сложно было выйти из подъезда (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Городская власть оперативно отреагировала на просьбу и коммунальщики в кратчайшие сроки отремонтировали крыльцо. Работники полностью изменили входную группу: установили козырек, новые ступеньки и перила, пандус, а также покрасили данный объект.

В Днепре капитально отремонтировали обвалившееся крыльцо подъезда

В Днепре капитально отремонтировали обвалившееся крыльцо подъезда

В Днепре капитально отремонтировали обвалившееся крыльцо подъезда

Местные жители не нарадуются обновлению и благодарят за оперативное реагирование и качественный ремонт:

"Очень благодарен за проделанную работу. Всё сделано профессионально, качественно и на высшем уровне. Сделали очень красиво и современно. Искреннее спасибо городской власти за участие в ремонте нашего крыльца", – благодарит местный житель Анатолий Никитович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на жилмассиве Игрень сотрудники коммунальных служб очищают местность от мусорных свалок. Чаще всего после отдыха недобросовестные жители оставляют бытовые отходы и множество иного хлама.