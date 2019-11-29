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30 ноября • обновлено в 11:22
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Алина Рашевская

Советник премьера Юрий Голик представил руководство, по которому будут контролировать строительство школ и детсадов

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Совсем недавно было анонсировано строительство/реконструкцию 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов по всей территории Украины. И чтобы все было сделано правильно, советник премьера Юрий Голик представил мануал (руководство) под названием "100 предупреждений для подрядчиков".

По его словам, этот документ писали во время работы в Днепропетровской ОГА, когда в области было построено и реконструировано большое количество школ и детских садиков. Все проекты контролировали несколько мобильных групп технического надзора, которые проверяли каждый объект. В пример Голик привел, как они добивались у подрядчиков установки пандуса под нужным углом.

Советник премьера Юрий Голик презентовал "100 предупреждений для подрядчиков"

Советник премьера Юрий Голик презентовал "100 предупреждений для подрядчиков"

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"Нас напрягал даже один градус неправильного наклона пандуса, который мы заставляли переделывать подрядчиков за свой счет. Всегда. Именно за это нас уважают все строительные компании – за жесткие принципы, единые для всех, и неизменное следование им. Говорят, с нами, как заказчиком, было непросто работать. Но то, что получалось в итоге – не имеет аналогов в Украине", – пишет советник в Facebook.

Это руководство будет "бесценно" для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион, считает Юрий Голик. И предупреждает, что именно по таким критериям будут проверять все объекты в Украине.

"Мы нудные, упорные, системные и скучные. Мы просто хотим, чтобы дети в нашей стране ходили в лучшие детские садики, учились в самых комфортных школах и занимались спортом на самых современных стадионах", – говорит советник.

Также он поблагодарил рабочих, проектировщиков, инженеров и строителей, чьим опытом этот мануал был написан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге школьники сцепились между собой из-за преподавателя. В ходе драки один из мальчиков ударил другого ногой в живот. Последнему пришлось вызывать скорую.

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Автор
Алина Рашевская
Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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