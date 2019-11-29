Советник премьера Юрий Голик представил руководство, по которому будут контролировать строительство школ и детсадов

Совсем недавно было анонсировано строительство/реконструкцию 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов по всей территории Украины. И чтобы все было сделано правильно, советник премьера Юрий Голик представил мануал (руководство) под названием "100 предупреждений для подрядчиков".

По его словам, этот документ писали во время работы в Днепропетровской ОГА, когда в области было построено и реконструировано большое количество школ и детских садиков. Все проекты контролировали несколько мобильных групп технического надзора, которые проверяли каждый объект. В пример Голик привел, как они добивались у подрядчиков установки пандуса под нужным углом.

Советник премьера Юрий Голик презентовал "100 предупреждений для подрядчиков" Патриот Днепропетровщины

"Нас напрягал даже один градус неправильного наклона пандуса, который мы заставляли переделывать подрядчиков за свой счет. Всегда. Именно за это нас уважают все строительные компании – за жесткие принципы, единые для всех, и неизменное следование им. Говорят, с нами, как заказчиком, было непросто работать. Но то, что получалось в итоге – не имеет аналогов в Украине", – пишет советник в Facebook.

Это руководство будет "бесценно" для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион, считает Юрий Голик. И предупреждает, что именно по таким критериям будут проверять все объекты в Украине.

"Мы нудные, упорные, системные и скучные. Мы просто хотим, чтобы дети в нашей стране ходили в лучшие детские садики, учились в самых комфортных школах и занимались спортом на самых современных стадионах", – говорит советник.

Также он поблагодарил рабочих, проектировщиков, инженеров и строителей, чьим опытом этот мануал был написан.

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