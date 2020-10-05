Сотни больных туберкулезом могут оказаться на улицах в Каменском

Противотуберкулезный диспансер в Каменском оказался под угрозой ликвидации.

В случае, если его закроют, город заполонят сотни больных туберкулезом, представляя опасность для окружающих. Причиной всему является отсутствие конструктивного диалога между местной, областной и центральной властью.

Первые тревожные звоночки о вероятности закрытия противотуберкулезного диспансера Каменского прозвучали еще в начале этого года. Городской тубдиспансер находится в областном подчинении. По неизвестным причинам его хотят присоединить к ДОКЛПО "Фтизиатрия" в Днепре. Как показывает опыт других городов, это буквально означает его закрытие.

Уже сегодня в Каменском тубдиспансере не хватает средств даже на выплату зарплат. Над городом нависла угроза.

"Сегодня мы снова стоим перед угрозой закрытия. Хочу сразу отметить, что сама реформа – она не на пустом месте создана. Во многих странах подобный принцип – "деньги за пациента" – успешно работает. Но у нас реформа деформирована, и в ней "забыли" такое понятие, как общественное здравоохранение и профилактика. Чтобы люди не болели туберкулезом, больных необходимо изолировать, содержать и лечить. А у нас заведения, направленные на общественное здоровье, такие как психиатрия, тубдиспансеры и санатории, остались за бортом. Я встречался с депутатами областного совета нынешнего созыва. Они – люди хорошие, но на мои вопросы отвечают одно: "А что мы можем сделать, если у нас в бюджете денег нет?" Появилась идея, мол, а давайте всех объединим: психиатрию в одну службу на уровне области, фтизиатрию – тоже в одну. Таким образом можно будет уменьшить расходы. Знаете, расходы расходами, а о последствиях хоть кто-нибудь задумался?! Из 100 наших пациентов дай бог, чтобы 10 ездили в Днепр на лечение. Остальные останутся здесь, в городе. И дома они сидеть, уверяю вас, не будут. При такой ситуации Covid-19 цветочками покажется, ведь при коронавирусе две недели болеешь, смертность, например, в Каменском составляет ноль целых ноль десятых процента. Туберкулезом же болеют 2 года, смертность достигает 10% + заражение окружающих. Если город окажется в такой ситуации, это будет просто катастрофа!" - рассказал главврач Каменского противотуберкулезного диспансера Олег Яценко.

Кандидат в депутаты областного совета Валерия Гаркуша уверена: выход из ситуации есть. Она настаивает на том, что Каменской тубдиспансер необходимо сохранить.

"У нас в последнее время проходит достаточно много реформ, и я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда идея хорошая, а реализация – как всегда. Проще всего сказать: "Мы вас закроем", вместо того чтобы заняться решением проблемы. Когда говорят, что денег нет, это значит, что они изначально просто не были заложены в бюджет. И это не означает, что проблему не нужно решать уже сегодня, в особенности при планировании бюджета на следующий год. Когда говорят, что работа структуры не эффективна – сделайте ее эффективной, проведите оптимизацию. По большому счету, есть специалисты, которые могут подсказать, как необходимо настроить службу, чтобы ее сохранить. Для этого нужно усадить их за круглый стол и разработать эффективное решение. Если нам нужна оптимизация, чтобы деньги сэкономить, ее нужно провести. Давайте посмотрим, что может на себя взять местный бюджет, что ляжет на областной и что останется за НСЗУ. Просто никто этим не хочет заниматься, как я понимаю. Хорошо, ну а сколько мы потратим, если будет вспышка заболеваемости? Кто будет виноват?! Мы с командой кандидатов в депутаты облсовета от партии "Пропозиція" готовы заняться этой проблемой. Готовы стать инициаторами разработки нужной концепции. Каменской тубдиспансер должен продолжать работать. Без массовых сокращений и переездов в другие города. Здоровье каменчан – прежде всего, и здесь нет места непрофессиональным компромиссам", – подчеркнула Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партия "Пропозиція" в Каменском идет в горсовет под №14.