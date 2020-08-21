Солнечно и жарко до +34: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 21 августа, синоптики спрогнозировали жаркую погоду в Днепре.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +32 до +34 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 21 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре ищут без вести пропавшего 37-летнего Ковтуна Руслана Александровича. Мужчина не выходит на связь уже пять дней.