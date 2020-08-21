Солнечно и жарко до +34: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. Город Финансов
В пятницу, 21 августа, синоптики спрогнозировали жаркую погоду в Днепре.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +32 до +34 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине 21 августа
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре ищут без вести пропавшего 37-летнего Ковтуна Руслана Александровича. Мужчина не выходит на связь уже пять дней.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!