Соглашайтесь или увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам выдвинули жесткое условие

В одной из больниц Кривого Рога Днепропетровской области медикам сообщили о том, что с 1 апреля учреждение переводят на государственное финансирование.

Вместо городского бюджета средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины, в связи с чем врачей ждет существенное снижение заработной платы. Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В Кривом Роге медикам выдвинули жесткое условие Коллаж

В нем говорится, что медиков первой Криворожской больницы ожидает "временное изменение условий труда по части его оплаты в сторону уменьшения". Отмечается, что размер зарплаты не опустится ниже минимальной. Персонал также предупредили о возможном переводе в другое структурное подразделение больницы или в другое помещение. В случае несогласия с грядущими изменениями сотрудники могут расторгнуть трудовой договор по собственному желанию.

В Кривом Роге медикам выдвинули жесткое условие facebook.com/nayshtetik

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве медики скорой помощи в очередной раз вышли на митинги под КМДА и Верховную Раду из-за сокращения количества выездных бригад, а также нечеловеческие условия работы и мизерную зарплату. По их словам, таким образом они также выражают свое недоверие новоизбранному директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева Анатолию Вершигоре и его команде.

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