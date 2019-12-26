Снегу быть! Синоптик дал обнадеживающий прогноз на Новый год в Днепре

В Днепре с 1 января резко изменится погода.

Как прогнозирует Василий Гринчак, начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, в городе выпадет снег. Вероятность такой смены погоды – 60%, передает Gorod.dp.ua

Новости Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

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Так, до 1 января жителей Днепра ждет дождливая, но теплая погода. Ночные температуры всю неделю будут выше нуля, а дневные +6...+11 градусов.

Синоптик отметил, что в конце недели погода начнет портиться еще больше: на улице похолодает и будет идти дождь со снегом.

Температура начнет опускаться и 30-31 декабря составит -1...-3 градусов.

"Такой теплый декабрь в Днепре не впервые, подобная погода в декабре была в 1993, 1999, 2000, 2006, 2011, 2017 годах. В этом году вторая декада декабря превысила температурную норму на 5 градусов", – рассказал Гринчак.

Метеоролог добавил, что теплый декабрь уже становится правилом, а не исключением. В некоторые годы метеорологическая зима наступает в январе, в декабре среднесуточная через 0 в сторону понижения не переходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому ожидается теплая погода.

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