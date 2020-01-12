Снег и сильный ветер: спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Днепре и области

В Днепропетровской области региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

В Днепре и местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

12 января ночью в восточной части области прогнозируется мокрый снег, днем – без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Днепре и местами по области порывы до 15-20 м/с, температура воздуха по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 тепла. По городу ночью около 0 градусов, днем 0-2 градусов тепла.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды kanalukraina.tv

13 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла.

14 января также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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