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1 декабря • обновлено в 13:25
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Светлана Коваленко

Снег и гололедица: в Днепре серьезно ухудшится погода

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В начале недели, 2-3 декабря, в Днепре и области ожидается холодная погода, снег и гололедица.

В частности, осадки стоит ожидать во вторник, 3 декабря, написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Кульбач.

В Днепре ухудшится погода

В Днепре ухудшится погода

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"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 декабря 2019 года на территории Днепропетровской области ожидается снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров. На дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

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В понедельник, 2 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем – -1...+4 градуса.

3 декабря облачно, снег, мокрый снег, туман. Местами метель и налипание мокрого снега. Ветер западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем – -1...+4 градуса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой. Так, с 1 по 7 декабря ожидаются периоды и кратковременного похолодания, и кратковременного потепления.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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