Сливали стоки в озеро: прокуратура взялась за чиновников "Днепрводоканала"

Прокуратура сообщила о подозрении в нанесении вреда окружающей среде должностному лицу коммунального предприятия "Днепрводоканал".

По версии следствия, из-за небрежного выполнения обязанностей чиновником в озеро Куриное в Днепре попали канализационные стоки, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Чиновнику "Днепрводоканала" грозит ответственность за загрязнение озера (иллюстрация) mukachevo.today

"Установлено, что в период октябре-ноябре 2018 года указанный служащий, небрежно выполняя возложенные на него обязанности, при организации проведения аварийно-восстановительных работ поврежденного канализационного коллектора, не организовал отвода канализационных стоков и не оборудовал место для слива сточных вод. Вследствие бездействия указанного лица, канализационные стоки попали в дождевой канализационный коллектор и в дальнейшем перетекали и сбрасывались в озеро Куриное", – сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит ответственность по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды) Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. – 34 тыс. гривень) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в августе Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с коммунального предприятия "Днепрводоканал" 8,7 млн гривень за нанесение ущерба экологии. Установлено, что деятельность коммунальщиков привела к загрязнению поверхностных вод Днепра.

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