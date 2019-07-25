Сквер имени депутата: политик из Днепра "пометил" территорию

На карте Днепра появился сквер имени депутата городского совета Северина Маринчука. В мэрии прокомментировали ситуацию.

"Именной" сквер находится недалеко от приемной депутата в Новокодакском районе. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Маринчук пометил свой сквер

На карте Google зеленая зона назывется "Сквер Маринчука Северина". В самом сквере расположен монолит с гравированным именем депутата на металлической пластине.

"Мини сквер был открыт и построен по инициативе депутата Днепровского городского совета Маринчука Северина Георгиевича", - написано на камне. Ниже расположена цитата Тараса Шевченка.

Гравированная табличка с именем депутата

В небольшом сквере висят четыре плаката с именем и фамилией депутата горсовета. На одном из них есть его фотография.

На входе в сквер висит фотография депутата

Директор департамента парков и рекреации Днепровского горсовета Максим Музыка сообщил, что такое название официально не закреплено. В городской документации сквер отмечен как "Земельный участок по улице Метростроевской в районе домов №13-15".

"Буду разбираться с этим "счастьем" и узнавать, кто дал ему разрешение на такую рекламу. И это голова комиссии по этике...", - сообщил Музыка.

Плакаты видно издалека

Он подчеркнул, что на карте Google каждый желающий может предложить изменить название того или иного объекта.

Сквер Маринчука находится возле храма Карта

Как рассказал Маринчук корреспонденту OBOZREVATEL, он не имеет отношения к переименованию городского сквера на карте. По его словам, это кто-то сам добавил "такое имя".

Все входы и выходы подписаны

Северин Маринчук в сквере Facebook Северин Маринчук

Стоит отметить, что в 2018 году депутат Маринчук подписывал асфальт, который отремонтировали по его инициативе.

Маринчук подписал свой асфальт 34 канал

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