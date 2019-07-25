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Сквер имени депутата: политик из Днепра "пометил" территорию

1.1т Читать материал на украинском

На карте Днепра появился сквер имени депутата городского совета Северина Маринчука. В мэрии прокомментировали ситуацию.

"Именной" сквер находится недалеко от приемной депутата в Новокодакском районе. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Маринчук пометил свой сквер

Маринчук пометил свой сквер

На карте Google зеленая зона назывется "Сквер Маринчука Северина". В самом сквере расположен монолит с гравированным именем депутата на металлической пластине.

"Мини сквер был открыт и построен по инициативе депутата Днепровского городского совета Маринчука Северина Георгиевича", - написано на камне. Ниже расположена цитата Тараса Шевченка.

Гравированная табличка с именем депутата

Гравированная табличка с именем депутата

В небольшом сквере висят четыре плаката с именем и фамилией депутата горсовета. На одном из них есть его фотография.

На входе в сквер висит фотография депутата

На входе в сквер висит фотография депутата

Директор департамента парков и рекреации Днепровского горсовета Максим Музыка сообщил, что такое название официально не закреплено. В городской документации сквер отмечен как "Земельный участок по улице Метростроевской в районе домов №13-15".

"Буду разбираться с этим "счастьем" и узнавать, кто дал ему разрешение на такую рекламу. И это голова комиссии по этике...", - сообщил Музыка.

Плакаты видно издалека

Плакаты видно издалека

Он подчеркнул, что на карте Google каждый желающий может предложить изменить название того или иного объекта.

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Сквер Маринчука находится возле храма

Сквер Маринчука находится возле храма

Карта

Как рассказал Маринчук корреспонденту OBOZREVATEL, он не имеет отношения к переименованию городского сквера на карте. По его словам, это кто-то сам добавил "такое имя".

Все входы и выходы подписаны

Все входы и выходы подписаны

Северин Маринчук в сквере

Северин Маринчук в сквере

Facebook Северин Маринчук

Стоит отметить, что в 2018 году депутат Маринчук подписывал асфальт, который отремонтировали по его инициативе.

Маринчук подписал свой асфальт

Маринчук подписал свой асфальт

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром нашли мертвой 19-летнюю девушку.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр депутат
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
От скромности точно не умрёт ! А людям стоит напомнить, что от добра, добра не ищут, дядя не по доброте душевной так старается !
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