Сколько стоит такси в Днепре в новогоднюю ночь

Не секрет, что на праздники цены на такси в Днепре "взлетают" в несколько раз.

Ночь с 31 декабря на 1 января не станет исключением. Подробнее о тарифах на такси в Днепре расскажет OBOZREVATEL.

Во сколько обойдется такси в новогоднюю ночь pixabay

Днем 31 декабря цены на такси в Днепре уже повышены на 15-20%, а в новогоднюю ночь к стандартному тарифу прибавят еще 100%.

Цены на услуги устанавливает перевозчик. Стоимость будет зависеть от спроса. Кроме того, стоит учитывать, что у водителя должна быть дополнительная мотивация выйти в новогоднюю ночь на работу. По этой причине в праздничные дни и ночи цены у перевозчиков увеличиваются в среднем в два раза. Такие изменения происходят каждый год и это вряд ли кого-то удивит.

К примеру, чтобы доехать ночью 1 января от ж\м Тополь-2 до Центральной площади, нужно заплатить 206 гривень. В службе такси 239 нас заранее предупредили, что тариф будет двойной.

В 360 гривень обойдется поездка от ж\м Парус до ж\м Тополь. В обычный день стоимость поездки по данному маршруту – 180 гривень.

В службе такси "Оптимальное" нас также предупредили о том, что в новогоднюю ночь водители работают по двойному тарифу. Так, стоимость поездки от ТРЦ "Дафи" (Звездный бульвар 1-а) до Слобожанского проспекта – 200 гривень.

31 декабря спрос у таксистов начинает расти с 14:00 – люди стараются решить перед Новым годом оставшиеся дела и едут за покупками. В 20:00 –20:30 такси начинают активно заказывать люди, которые отмечают праздник вне дома.

После полуночи 31 декабря, многие вызывают такси, чтобы поехать на встречу с друзьями и родными. В это время на линии меньше всего водителей, поэтому и повышающий коэффициент максимальный.

Двойной тариф в праздничную ночь действует в абсолютно всех службах такси Днепра. Не забудьте заранее помнить об этом, чтобы праздник прошел на высоте и без неудобств.

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