Сколько стоит быть студентом в Днепре: выживание или проживание

О том, сколько стоит собрать днепровского школьника в преддверии нового учебного года говорили все, кому не лень.

Ситуация со студентами несколько иная, ведь в случае с ними уже не нужно говорить о школьной форме, тетрадках в клетку и рюкзаке.

Зато остро назревает квартирный вопрос, тараканы в общежитии и экономия стипендии. Как живут современные студенты Днепра, на чем экономят и сколько денег им нужно для нормальной жизни OBOZREVATEL расскажет ниже.

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Общежитие VS съемная квартира

Снять квартиру, арендовать комнату или жить в общежитии? Это скорее вопрос не желания, а возможности. Вряд ли студент откажется от хорошей квартиры в уютном районе со свежим ремонтом, вот только цены на такое жилье не маленькие. По данным разнообразных сервисов по поиску жилья, аренда малосемейки в Днепре обойдется в сумму от 2500 грн: зачастую это жилплощадь не самого презентабельного вида с советской мебелью и отсутствием нормальных условий. Но, в прочем, всегда есть исключения, и мы их даже нашли.

Небольшая уютная квартира в Днепре - идеальный вариант для студента olx.ua

Многие студенты трудоустраиваются, чтобы снять себе жилье olx.ua

Полноценная однокомнатная квартира студенту обойдется дороже. Именно по этой причине ребята часто снимают жилье вдвоем или втроем. Кроме того, оплатить нужно первый и последний месяц проживания, а также услуги риэлтора, что не есть редкостью. Квартира с приличным ремонтом и хорошими условиями в Днепре дешевле 3500 гривен – большая редкость и удача.

Замечательная альтернатива общежитию olx.ua

Всегда можно найти хорошую квартиру olx.ua

Еще один вариант жилья olx.ua

Кроме того, арендодатели часто предлагают комнаты в домах с хозяевами: такие предложения открыты как в частных секторах, так и в многоквартирных подъездах. Комната обойдется студенту дешевле, а вот условия проживания - как повезет. Есть возможность арендовать комнату за 600 грн в месяц, но стоит понимать, что придется отказаться от некоторых удобств. К примеру:

"Сдам комнату в частном доме по пр. Гагарина, район Подстанции. Свою, без посредников. Комната со всеми удобствами, без хозяев. Оплата 600 грн в месяц + электричество" - говорится в описании. А вот сама комната:

Эконом-вариант olx.ua

Вот такой вариант мы нашли на проспекте Гагарина за 800 гривен в месяц:

"Сдам 1 койко-место, пр. Гагарина, Подстанция, для девочки, без хозяев, есть мебель, стиральная машина, горячая вода, коммунальные составляют 100-200 грн. Заселение с 24 августа."

Койко-место olx.ua

Бюджетный вариант для студентов olx.ua

Цены на жилье варьируются в соответствии с отдаленностью района: в центральной части города жилплощадь дороже. Комнаты с хорошим ремонтом и условиями проживания обойдутся студенту в среднем от 1500 до 2000 гривен. Владельцы такого жилья предлагают хорошие условия проживания:

Иногда у арендодателей и такие условия olx.ua

Стоит быть готовыми к подорожанию жилья в зимнее время olx.ua

Жизнь в студенческом общежитии – это своеобразная романтика, только вот далеко не роскошь. В большинстве случаев студентам предоставляют койко-место на пружинистой односпальной кровати с общими туалетом, душевой и кухней. Часто в комплекте с вышеуказанным идут тараканы и шумные соседи за стенкой, невозможность попасть на свое законное место прописки после 23:00 и совсем незнакомые люди, которые рандомным способом оказываются твоими соседями по комнате.

Конечно же, не все общежития в Днепре такие. Но в большинстве случаев стартовый набор взрослой жизни иногороднего первокурсника выглядит именно так. По правилам, общежитие нужно оплачивать единым платежом либо же раз в полгода. В среднем, крыша над головой обойдется в 6-8 тысяч гривен за год проживания. Зачастую ремонт в комнате также ложится на плечи студентов (или родителей студентов), замена дверей\окон – не исключение. Не стоит забывать об оплате пропуска в общежитие (250 грн) и отработке практики (около 350 грн). Приведем несколько примеров.

Одно из общежитий Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры:

Светло и просторно Obozrevatel

Установлены новые раковины Obozrevatel

Студенческое общежитие "Строилки" Obozrevatel

Всегда есть где приготовить обед Obozrevatel

Не так уютно, как дома, зато бюджетно Obozrevatel

Общежитие ДНУ им. О. Гончара:

Суровые студенческие будни Obozrevatel

Комната студенток ДНУ Obozrevatel

Раковины в общежитии Obozrevatel

Расходы в месяц: дорого ли обходится студенческая жизнь

Безусловно, всех стричь под одну гребенку мы не будем, а лишь поделимся рассказами нынешних студентов. У каждого из них – свои статьи расходов, потребности и возможности. OBOZREVATEL собрал несколько историй совершенно разных ребят.

"Я – работающая студентка с хорошим заработком (около 15 тыс. грн). В университете учусь на контракте – учеба обходится в 15 тысяч гривень в год. Все расходы я беру на себя самостоятельно, без помощи родителей. Давно привыкла рассчитывать на себя, не понимаю тех, кто имея здоровье и голову на плечах сидит на шее у родителей. Стоимость проживания в общежитии – 6240 гривен за 12 месяцев. В комнате нас трое. Если появилось желание жить вдвоем, а не втроем – нужно установить новое окно или двери в общежитии - тогда разрешат. На учебу я езжу на маршрутке или трамвае, в среднем трачу на проезд около 100 гривен в неделю. На еду уходит около 2800 гривен в месяц, а на развлечения – около 2 тысяч. На средства личной гигиены трачу порядка 200 гривень а на одежду – 1,5-2 тыс. за аналогичный период.

Если подсчитать и примерно разделить – в месяц я трачу на все потребности (с проживанием и обучением) более 9 тыс. гривень", - рассказала студента 4 курса ДНУ им. О. Гончара Виктория.

А вот что рассказал студент третьего курса ДНУЖТ Максим:

"Мы с другом снимаем квартиру недалеко от университета: однокомнатную с обычным ремонтом. В общежитии жить нереально – условия ужасные, проще заработать на аренду. В квартире есть бойлер, два дивана, обогреватель и вентилятор. Кухня еще советская, но нам все-равно, мы на ней редко бываем. Обходится такая квартира нам в 3900 гривен + коммунальные около 500 грн. Недавно арендодатель сказала, что будет поднимать стоимость жилья на 200 гривен в месяц.

На счет питания – я ем на работе почти всегда, работаю в пиццерии, нас там кормят. А так мне мама раз в неделю передает сумку с едой с области, я же не местный. Передает все, что может понадобиться, поэтому покупаю из еды я все по мелочам, трачу не больше 300 грн в неделю. Одежду покупаю себе раз в год, сразу все, что нужно: выделяю на это около 5-7 тыс. гривен. На развлечения уходит около 2 тысяч в месяц, остальное стараюсь откладывать на будущее. В сумме уходит до 6 тысяч гривен в месяц. Работать не очень хочу, но щемить себя во всем – это в разы хуже".

Также мы пообщались со студенткой Мариной, которая учится на бюджете:

"Я учусь на дневном отделении и получаю стипендию в размере 1960 гривен. Параллельно работаю по вечерам, сейчас большинство студентов работают – очень сложно жить без денег и нормальных условий. Кроме того – снимаю комнату на окраине вместе с семьей переселенцев, обходится мне она в 2 тысячи гривень + коммунальные услуги. Раньше снимала комнату в общежитии другого университета за 1,5 тыс. грн в месяц, но из-за огромного количества плесени на стенах пришлось съехать. В квартире, которую я снимаю – советский ремонт, сломанный телевизор и неработающая плита – пользуемся электрической. Отношения с соседями по квартире достаточно натянутые. По десятибалльной шкале ставлю четверку этому жилью… уверена, что дальше будет лучше. На еду уходит около 150 гривен в день, на одежду – не более 4 тыс. в месяц. Иногда выбираюсь на прогулку, на что трачу не более 200 гривень в неделю. Если подытожить - получается около 10 000 в месяц. С недавних пор я работаю, но до этого меня полностью обеспечивали родители".

Что можно купить на стипендию украинского студента

В Украине министерство финансов планирует к 2020 году сократить количество стипендиатов до 15% от общего количества студентов. Но стипендии должны существенно вырасти. Министерство Образования внесло ряд изменений в порядок начисления стипендий, выплата которых будет производиться практическим отличникам, достигшим определенного уровня.

Студенты Украины получают разные стипендии: в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения, категории стипендий и категории стипендиатов. Подробнее с цифрами можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Украины:

Размеры студенческих стипендий в Украине https://mon.gov.ua

Если брать к примеру минимальную стипендию в украинском ВУЗе, а это 1300 гривен, то на эту сумму можно приобрести:

- Билет на рейс Киев-Лейпциг в одну сторону от Wizz Air;

- люкс номер в Кирилловке недалеко от берега моря;

- 50 долларов;

- тест-драйв Nissan Leaf на сутки;

- Смартфон Prestigio Wize;

- 81 кг картофеля в АТБ;

- 1 помаду Chanel Rouge Allure Liquid Powder;

- билет на концерт Олега Винника в 8 ряду.

Ну что ж, пора подвести итоги - современные студенты любят жить хорошо и не готовы мириться с недостатком средств. Огромнейший процент студентов не только получает высшее образование, но и работает, надеясь только на себя и пытаясь разгрузить родителей. Кажется, совсем скоро понятие "студенческой бедности" сойдет на нет и это замечательно. Что это – особенности поколения, воспитание или же собственный выбор после анализа событий в стране? – У каждого свое мнение.

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