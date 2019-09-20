Скандал вокруг Центрального моста в Днепре: адвокат рассказал о сфабрикованном деле

Апелляционный суд Днепропетровской области не провел заседание по делу Михаила Беккера – основателя компании-подрядчика ремонта Центрального моста "Маст-Буд", из-за ряда нарушений со стороны прокуратуры.

Как сообщает сайт Gorsovet, сотрудники областной прокуратуры саботировали процесс перевозки подсудимого. Сейчас Беккер находится под стражей в одном из изоляторов Кривого Рога, хотя ранее он был в больнице. Известно также, что в учреждении отсутствует интернет для проведения видеоконференции.

Как рассказал адвокат Беккера Константин Глоба, в деле существует ряд нарушений со стороны прокуратуры. Апелляционный суд также не может проводить слушание, поскольку суд первой инстанции не передал материалы. Кроме того, подозрение Беккеру было выдвинуто на основании экспертного вывода, сделанного на предыдущего подрядчика строительства Центрального моста (фирму семьи экс-секретаря городского совета Вячеслава Мишалова. – Ред.)

Новый мост в Днепре Днепр

Речь идет о несоответствии марок прочности бетона, который укладывал первый подрядчик. При этом даже отбор проб бетона провели с нарушениями, дав на исследование гораздо меньшие образцы, которые прессу раскрошить проще. По мнению адвоката, это дало выгодный прокуратуре результат.

"Прокуратура на сегодняшний день полностью сфабриковала материалы уголовного дела. Правоохранительные органы фактически сегодня подменили этот отчет, подложив его под документы хозяйственной деятельности, изъятые у господина Беккера. Прокуратура, понимая, что они сманипулировали этим фактом, в суд первой инстанции предоставили только первую и последнюю страницы уголовного дела – там, где вывод. Весь объём экспертизы, методику, фотографии – эти элементы прокуратура утаивает", – сообщил Глоба.

Манипулятивные действия с документами по делу Беккера адвокат назвал "внеправовым гопничеством".

На следующем рассмотрении апелляции, которое назначено на 23 сентября, адвокаты будут добиваться, в частности, признания нарушения закона при вручении подозрения и рассмотрения дела в суде первой инстанции. Также юристов удивляет сумма залога для Беккера, которая существенно превышает инкриминируемое ему нанесение ущерба городскому бюджету.

Кроме того, накануне рассмотрения апелляции по делу Беккера сотрудники прокуратуры Днепропетровской области не дали экспертам Научно-исследовательского института строительных конструкций взять дополнительные пробы бетона на Центральном мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально тендер на ремонт Нового моста в Днепре получила компания "Мастер Профи", которую связывают с бывшим секретарем Днепровского горсовета Вячеславом Мишаловым. После неудачной попытки ремонта переправы на ремонтников возбудили уголовное дело по факту хищения 10 миллионов гривен. После этого скандала Мишалов покинул кресло секретаря горсовета.

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