Скандал с русским языком в Кривом Роге: детей обязали учить, "чтобы было легче"

В Кривом Роге в школе №90 педагогический совет утвердил обязательное изучение русского языка для некоторых классов. Часть родителей написали заявления о несогласии.

По словам заместительницы главы родительского комитета Виктории Рудник, русский решили изучать как "второй иностранный" вместо немецкого. Когда об этом стало известно, часть родителей не возражала, но часть – написала обращение в дирекцию о своем несогласии, сообщает "Радио Свобода".

Викторию Рудник как маму будущего выпускника обеспокоило введение изучения русского как факультатива в 11 классе. По ее мнению, эти часы лучше отдать на украинский язык или какой-то из предметов, который дети будут сдавать в рамках ВНО.

"Учителям эти планы дали за двое суток до педсовета, сказали, чтобы все выбирали русский язык. И все. Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят, многие написал заявления, что хотят немецкий. Родители 11-классников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы нам поставили украинский или английский, потому что их будут сдавать на ВНО", – отметила Виктория.

В школе Кривого Рога детей обязали учить русский, "чтобы было легче" Херсон Онлайн

Также она сообщила, что в школе предложили не ходить на уроки русского, если кто-то не хочет.

"Нам говорят: "Это факультатив, хотите – не ходите". Я им задала вопрос: это финансируется из бюджета, учитель будет получать зарплату за русский, а мы, родители, будем вынуждены нанимать репетиторов по украинскому?" – рассказала Виктория.

Учительница информатики и мама ребенка, который учится в школе №90, Людмила Легкая говорит, что было несколько вариантов учебного плана на год, один из них, в частности, предусматривал изучение только одного иностранного – без другого.

"К примеру, классные руководители 8 классов сказали, что родители выразили свое видение: зачем в них убирают немецкий язык, в изучении которого есть необходимость? С нашего класса некоторые родители говорили, что русский язык дети и так знают на уровне, чтобы можно было объясниться, а вот другой иностранный язык выучить в домашних условиях – очень трудно", – отметила Людмила.

Людмила написал заявление о том, чтобы украинский был языком обучения, но с изучением двух иностранных языков.

"Для своего ребенка я писала заявление – украинский язык обучения с изучением двух иностранных языков. Ну и уже русский – можно рассматривать один час в неделю. Для развития языковой компетенции. Но это мог бы быть и другой язык, например, польский или еще какой-то из языков Евросоюза. Но идти по пути наименьшего сопротивления, "чтобы детям было легче", – это не аргумент", – добавила Людмила.

В школе Кривого Рога детей обязали учить русский, "чтобы было легче" ukrinform.ua

Как стало известно, после резонанса в СМИ и социальных сетях решение педагогического совета школы №90 может быть пересмотрено. В пятницу, 15 мая, педсовет снова должен был собираться на заседание. Но рассматривали языковой вопрос или нет и какое решение могли принять – пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге разгорелся скандал из-за школы, в которой русский сделали обязательным. Педагогический совет при утверждении учебного плана сделал обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов, а для всех выпускников русский язык ввели как факультативный предмет.