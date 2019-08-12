Гигантский Ленин спровоцировал скандал под Днепром: в чем суть

В Желтых Водах на Днепропетровщине не состоялись торги по продаже бронзовой статуи Ленина. Демонтированный памятник пытались продать за полмиллиона гривен.

Продажа не состоялась из-за отсутствия допущенных участников торгов. Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте электронных аукционов.

Декоммунизированного Ленина хотела продать исполнительная служба в связи с миллионными долгами коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета, которое хранило статую на складе.

В Желтых Водах пытались продать Ленина

Его стоимость оценили в 514 500 гривень. Четырехметровый литой памятник сделан из бронзы весом в шесть тонн.

Пустить с молотка бронзового Ленина хотели, чтобы погасить зарплатные долги предприятия. Заявки на участия в торгах подавали десяток потенциальных покупателей. Об этом Укринформ сообщал руководитель КП Андрей Поляков.

"Он (памятник Ленину - ред.) может кого-то заинтересовать не только как металл, он имеет ещё и какую-то художественную ценность", - говорил Поляков.

Торги не состоялись setam.net.ua

Стоит отметить, что городской голова Желтых Вод Владимир Абрамов был против продажи памятника. В связи с этим между ним и коммунальным предприятием возник конфликт.

"Памятник продает исполнительная служба за долги КП "ПЖРЕО". Но дело в том, что памятник - собственность города, и коммунальное предприятие только сохраняет его. Поэтому я еду к Днепру с письмом в исполнительную службу, чтобы не допустить продажу памятника. Это 6 тонн бронзы. Надо провести расследование, кто от КП поставил свою подпись под документом на согласие продажи имущества города", - сообщал мэр на сессии городского совета.

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