"С*ка, дверь закрывай!" В Днепре маршрутчик-хам попал на видео

В Днепре водители маршруток часто хамят пассажирам и выгоняют их из салона.

Так, на 40-м маршруте мужчина отказался везти пасажира по льготному проезду. Об этом OBOZREVATEL узнал в телеграм-канале Hyevuy Dnepr (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маршрутчик-хам Politeka.Net

Маршрутчик не пустил в салон женщину по льготному проезду и начал ей хамить. Пострадавшая хотела запечатлеть все на телефон, но водителя это очень возмутило.

"С*ка, ты меня на камеру снимаешь? Ты смотри! Дверь закрывай за собой! Хозяйка жизни мне тут нашлась!", – кричал мужчина.

Затем пассажиры начали заступаться за женщину, в результате чего маршрутчик пришел в дикую ярость.

В соцсети пользователи заявили, что они часто сталкивались с этим водителем-хамом:

"Думаю, чего голос знакомый – я этим маршрутом каждое утро на работу езжу", "Этот же водитель мне когда-то удавиться пожелал", "Прям удавится из-за 7 грн", "Так он е**нутый по жизни! Летел 120 км/ч. Женщина сказала остановить на остановке – он не услышал, а потом затормозил так, что она и я полетели по салону! Женщина больно ударилась! Так этот г**дон сделал нас виноватыми, и всю дорогу возмущался!", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Маршрутка Телеграм-канал Hyevuy Dnepr

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.

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