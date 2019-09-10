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10 сентября • обновлено в 22:41
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"С*ка, дверь закрывай!" В Днепре маршрутчик-хам попал на видео

3.2т Читать материал на украинском

В Днепре водители маршруток часто хамят пассажирам и выгоняют их из салона.

Так, на 40-м маршруте мужчина отказался везти пасажира по льготному проезду. Об этом OBOZREVATEL узнал в телеграм-канале Hyevuy Dnepr (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маршрутчик-хам

Маршрутчик-хам

Politeka.Net

Маршрутчик не пустил в салон женщину по льготному проезду и начал ей хамить. Пострадавшая хотела запечатлеть все на телефон, но водителя это очень возмутило.

"С*ка, ты меня на камеру снимаешь? Ты смотри! Дверь закрывай за собой! Хозяйка жизни мне тут нашлась!", – кричал мужчина.

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Затем пассажиры начали заступаться за женщину, в результате чего маршрутчик пришел в дикую ярость.

В соцсети пользователи заявили, что они часто сталкивались с этим водителем-хамом:

"Думаю, чего голос знакомый – я этим маршрутом каждое утро на работу езжу", "Этот же водитель мне когда-то удавиться пожелал", "Прям удавится из-за 7 грн", "Так он е**нутый по жизни! Летел 120 км/ч. Женщина сказала остановить на остановке – он не услышал, а потом затормозил так, что она и я полетели по салону! Женщина больно ударилась! Так этот г**дон сделал нас виноватыми, и всю дорогу возмущался!", – пишут пользователи.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Маршрутка

Маршрутка

Телеграм-канал Hyevuy Dnepr

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.

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Место
Украина Днепр
Теги
водитель маршрутки маршрутка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Мурчит зверь,судя по говору. Современный русский язык хорошо подходит для хамства.
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