Когда слушаешь гимн Украины, в частности на спортивных соревнованиях, невольно перед глазами встают образы военных, защищающих границы нашей страны от захватчиков. В условиях войны, которая выпала на судьбу каждого украинца, эти ребята рискуют жизнью ради территориальной целостности родной страны. К сожалению, в боях не бывает без травм как физических, так и психологических. Чтобы встать на ноги, человеку, как правило, требуется длительная реабилитация и дорогостоящее лечение. Как это ни прискорбно констатировать, но бывает и такое, что защитникам Отечества иногда просто не хватает банальных потребностей, например, горячей воды.

Именно такая неприятность постигла бойцов Днепровского военного госпиталя, которые находятся в психиатрическом отделении на реабилитации.

СК "Прометей" посетил бойцов и подарил бойлеры военному госпиталю SC Prometey

- К сожалению, вышел из строя наш бойлер, ранее нам тоже устанавливали волонтеры, - рассказал начальник психиатрического отделения военной части Юрий Николаевич Баленко. - Поэтому, учитывая время года, нам очень нужна горячая вода для элементарных нужд.

Узнав о такой проблеме, волейбольный клуб "Прометей" решил помочь украинским героям. Поэтому 29 октября главный тренер Андрей Романович, генеральный менеджер Мария Александрова и игроки команды Анна Ефременко и Екатерина Ткаченко поехали в военный госпиталь, чтобы передать бойцам АТО несколько бойлеров и различных сладостей.

- Спасибо как от себя лично, так и от всего медицинского персонала людям, которые откликнулись на нашу проблему и помогли в приобретении бойлера. Ведь наше отделение, рассчитанное на 30 больных, сейчас развернуто на 15 коек. Оно почти постоянно заполнено, так как идет большое количество эвакуаций из зоны АТО. В среднем бойцы у нас находятся две-три недели. Кто нуждается в более длительной реабилитации, отправляется в Хмельницкую область, - заявил Юрий Баленко.

СК "Прометей" посетил бойцов и подарил бойлеры военному госпиталю SC Prometey

В госпитале "Прометей" встретили с улыбками на лицах, что очень приятно. За чаепитием наши спортсмены и воины в теплой атмосфере пообщались на разные темы.

- Наш приезд стал для них событием, - пояснила Мария Александрова. - Было заметно, что им не хватает живого общения. Разговор сначала не очень клеился, но потом воины начали интересоваться командой и ее успехами. Сейчас у нас есть огромное желание помогать им дальше, что мы и будем делать. Очень довольна тем, что оказалась в СК "Прометей", президентом которого является Владимир Михайлович Дубинский. Благодаря ему клуб может позволить себе финансовую помощь многим нуждающимся. После подобных встреч некоторые вещи начинаешь воспринимать по-другому. Мы оставили бойцам наши контакты и пригласили на матчи "Прометея". Когда у них появится такая возможность, мы обязательно доставим им билеты, чтобы они посмотрели игру и на время забыли о том, что пережили.

Реальность такова, что почти каждый день в госпиталь попадают все новые и новые лица. Если же говорить об условиях пребывания в нем, то они оставляют желать лучшего.

- На самом деле, ощущение очень непонятные, - поделилась впечатлениями Катя Ткаченко. - Когда нам сообщили о том, что мы едем посещать военных в госпиталь, я представляла себе его несколько иначе. Такое ощущение, что если наложить фильтры на территорию, на которой находится это сооружение, то она будет как из фильма ужасов. Но, слава Богу, здание, где проходят реабилитацию наши герои, выглядит более-менее прилично, правда, не везде - не хватает элементарных бытовых вещей.

Такого же мнения и диагональная "Прометея" Аня Ефременко. По словам волейболистки, от встречи с бойцами у нее остались смешанные впечатления:

- Мы познакомились с ребятами и в целом довольно душевно посидели, но условия, в которых они находятся, меня просто шокировали. Элементарно у бойцов нет теплой воды. Жаль, что страна, в которой идет война, так относится к ним.

СК "Прометей" посетил бойцов и подарил бойлеры военному госпиталю SC Prometey

СК "Прометей" запомнит эту поездку надолго. Когда общаешься с искренними людьми, которые не требуют от тебя какой-то особого внимания, хотя действительно на нее заслуживают, хочется им помогать.

- Благодаря Владимиру Дубинскому наш клуб "Прометей" расцветает, а мы в свою очередь имеем возможность приобщиться к помощи ребятам, у которых нет горячей воды. Пока ехали назад рассуждали - обнародовать информацию или нет? С одной стороны совесть не позволяет говорить об этом, мол, пиарятся. Но потом на это посмотрели с другой стороны: мы сделали доброе дело и написали об этом. Кто-то прочитает и тоже занесет бойцам то, чего им не хватает, например, кондиционер или телевизор.

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