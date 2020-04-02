Ситуация с коронавирусом в Днепре: опубликована свежая статистика

За минувшие сутки в Днепре за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 353 человека.

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По состоянию на 2 апреля в городе официально зафиксировано 6 случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел, сообщили в пресс-службе городского совета.

Тест на коронавирус delo.ua

Всего в городе с 16 марта в инфекционную больницу № 21 попали 58 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 49 из них тест не подтвердил болезнь.

Директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник отметила, что в последнее время увеличилось количество горожан, которые находятся под медицинским сопровождением. Они вернулись или из стран, где есть вспышка коронавируса, или это контактные лица с выявленными случаями COVID-19 в различных областях Украины. Всего на сегодня под наблюдением врачей находятся более 400 таких человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине зафиксировали еще один случай коронавируса. Так, заболевший стал десятым человеком в области, у кого диагностировали COVID-19.

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