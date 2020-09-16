Синоптики уточнили прогноз погоды на среду в Днепре

В среду, 16 сентября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 16 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает двух пропавших школьников.