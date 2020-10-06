Синоптики спрогнозировали ветреную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 6.10.2020

Во вторник, 6 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.

Осадков в этот день не предвидится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 36-47%. Рассвет наступит в 06:46, закат ожидается в 18:09.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 6-8 октября в большинстве регионов на западе и в центре пройдут дожди, кое-где с грозами.

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Днепр Жизнь города

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