Синоптики спрогнозировали ветреную погоду в Днепре

Во вторник, 6 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.

Осадков в этот день не предвидится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 36-47%. Рассвет наступит в 06:46, закат ожидается в 18:09.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 6-8 октября в большинстве регионов на западе и в центре пройдут дожди, кое-где с грозами.