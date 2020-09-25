Синоптики дали теплый осенний прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 25.09.2020

В пятницу, 25 сентября, в Днепре продолжается солнечная и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +25 до +27 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 25 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19.

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Днепр Жизнь города

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