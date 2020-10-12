Синоптики спрогнозировали теплую осеннюю погоду в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:35, 12.10.2020

В понедельник, 12 октября, в Днепре прогнозируют теплую и солнечную погоду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Так, в городе ожидается юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 20-22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 12 октября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре завершилась глобальная реконструкция планетария, которую начали еще в 2018 году.

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Днепр Жизнь города

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