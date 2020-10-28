Синоптики спрогнозировали солнечную погоду в Днепре

В среду, 28 октября, в Днепре ожидается солнечная погода.

Небо над городом будет ясным с утра и до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик термометра ночью будет колебаться от +6 до +7 градусов по Цельсию, днем потеплеет до +11-15 градусов. Влажность воздуха составит 62-89%. Рассвет наступил в 06:19, закат ожидается в 16:28.

За последние 130 лет в Днепре 28 октября теплее всего было в 1898 году – температура воздуха составила 27,4 градуса по Цельсию. Самым холодным этот день был в 1912 года – столбик термометра опустился до -9,6 градусов.

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